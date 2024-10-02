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Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер: выиграть Лигу чемпионов — это мечта

Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер: выиграть Лигу чемпионов — это мечта
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Аргентинский полузащитник «Ливерпуля», чемпион мира Алексис Мак Аллистер признался, что мечтает выиграть Лигу чемпионов.

«Да, конечно, это мечта. Для некоторых было неожиданностью, что я выиграл чемпионат мира, но дебют в Лиге чемпионов с «Миланом» для меня — это что-то безумное. Когда играешь за «Ливерпуль, нужно стремиться выиграть Лигу чемпионов. У нас очень хорошие игроки, хорошая команда, и в конце сезона увидим, сможем ли мы одержать победу в этом турнире», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «Ливерпуль» одержал победу над «Миланом» со счётом 3:1.

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