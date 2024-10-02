«Зенит» — «Акрон»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). Начало игры — в 21:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков за четыре игры. «Акрон» (8) находится на второй строчке.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).