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Митрюшкин: «Сьон» умеет продавать игроков — у Миранчука есть шанс уехать в клуб повыше

Митрюшкин: «Сьон» умеет продавать игроков — у Миранчука есть шанс уехать в клуб повыше
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Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о президенте «Сьона» и выступающем за швейцарский клуб хавбеке Антоне Миранчуке.

— Считается, что президент «Сьона» умеет хорошо продавать игроков. Правда?
— Да, один из самых успешных трансферов — Матеус Кунья в «Лейпциг», Эдимилсон Фернандеш сейчас играет во Франции. Такие переходы случались часто. Даже у меня в «Сьоне» было два-три предложения, которые, к сожалению, отклонили. Действительно, эта команда умеет продавать игроков.

— От каких команд у вас были предложения?
— Секрет, это было уже давно. Но, конечно, из Европы — немецкие и французские.

— То есть и у Антона Миранчука есть шанс уехать в клуб повыше?
— Уверен на 100%. Может быть, уже через полгода его ситуация поменяется, — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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