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Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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Динамо Загреб — Монако: во сколько начало матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» З — «Монако»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся хорватское «Динамо» Загреб и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Германия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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