«Динамо» З — «Монако»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся хорватское «Динамо» Загреб и французский «Монако». Команды будут играть на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом (Германия). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.