«Шахтёр» — «Аталанта»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 2 октября, в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся итальянская «Аталанта» и украинский «Шахтёр». Команды будут играть на стадионе «АуфШальке» в Гельзенкирхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру (Италия). Начало игры — в 19:45 мск.

В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче 1-го тура «Шахтёр» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Аталанта» разошлась миром с «Арсеналом» (0:0). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.