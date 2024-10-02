Нападающий «Арсенала» Хаверц прокомментировал победу в матче ЛЧ с «ПСЖ»

Нападающий английского «Арсенала» Кай Хаверц высказался о победе в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен». «Канониры» на своём поле выиграли со счётом 2:0. Хаверц отметился забитым мячом. Второй гол на счету Букайо Саки.

«Думаю, мы можем собой гордиться — особенно хорошо играли в первом тайме. Мы оказывали серьёзное давление на половине поля соперника. Пара забитых мячей, могло быть и больше… Второй тайм провели несколько глубже, но большого количества опасных моментов всё равно не допустили. В целом можно быть довольными», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.