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Нападающий «Арсенала» Хаверц прокомментировал победу в матче ЛЧ с «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Хаверц прокомментировал победу в матче ЛЧ с «ПСЖ»
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Нападающий английского «Арсенала» Кай Хаверц высказался о победе в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен». «Канониры» на своём поле выиграли со счётом 2:0. Хаверц отметился забитым мячом. Второй гол на счету Букайо Саки.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Думаю, мы можем собой гордиться — особенно хорошо играли в первом тайме. Мы оказывали серьёзное давление на половине поля соперника. Пара забитых мячей, могло быть и больше… Второй тайм провели несколько глубже, но большого количества опасных моментов всё равно не допустили. В целом можно быть довольными», — приводит слова Хаверца официальный сайт УЕФА.

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