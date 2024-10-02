Министр спорта России отреагировал на опрос ВЦИОМ о спаде интереса к футболу в стране

Министр спорта России Михаил Дегтярёв высказался о популярности футбола в стране на фоне последних новостей. Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому доля испытывающих безразличие к футболу в России увеличилась с 43% до 77% с 2005 года. Также, согласно исследованию, количество постоянных болельщиков сократилось с 19% до 4%.

«Огромное внимание общественности к нашумевшему опросу о якобы падении интереса к футболу в России, на самом деле, отлично демонстрирует привилегированный статус этой игры в нашем обществе. Вряд ли статистика по вниманию к любой другой дисциплине вызвала бы столько же откликов.

Футбол, по данным Росстата, был и остаётся самым популярным спортом в стране. Им занимаются более 3,5 млн человек. Футбольные матчи — главный актив букмекеров. Футболу посвящены большинство репортажей и новостей всех главных спортивных СМИ страны.

Кроме того, есть объективные показатели: посещаемость матчей чемпионата России в последнем завершённом сезоне практически равна показателям 2005 года — 2,7 млн посетителей против 2,9 млн. Кроме того, сам опрос 2005 года и 2024 года проводился по разной методике, что не позволяет объективно их сравнивать. Так что не вижу оснований для сенсационных выводов», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».