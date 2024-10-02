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Экс-спортдиректор «Локомотива»: есть надежда, что Батраковых в России будет ещё больше

Экс-спортдиректор «Локомотива»: есть надежда, что Батраковых в России будет ещё больше
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Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин высказался о развитии детского футбола в России.

«Для детей нужно создавать условия. А условия — это не просто кинуть мяч: играйте. Это большой объём системной работы, целый проект, куда входят не только тренеры, но и клуб, спортивный директор, директор по молодёжи, который определяет направленность работы. Каждый тренер приходит в академию со своими идеями, но их нужно направить в общее русло. Селекция должна понимать, каких ребят отбирать. Самое главное, нужно подстроить турниры под соответствующие возраста. Благодаря Владимиру Кузьмичёву (бывший директор академии «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») мы смогли в 2010 году предложить московской федерации футбола проект, чтобы адаптировать соревнования 10-11-12-летних ребят.

Эта работа подразумевала поэтапное увеличение размеров футбольного поля и количества игроков. Мы в «Локомотиве» с младших возрастов начинали играть «5 на 5», чтобы каждый ребёнок мог себя проявить. Он с ранних лет должен возиться с мячом, а не тупо бегать в его поиске, как происходило раньше. Некоторые спортивные директора тогда говорили: «А нам в Италию на турнир ехать и играть 10 на 10 или 11 на 11». Что я мог ответить? Мы же не в Италии. Я считаю, эту реформу нужно было ещё раньше провести. Хотя бы заложили фундамент — уже хорошо. Есть надежда, что Батраковых будет ещё больше», — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Ильшатом Файзуллиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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