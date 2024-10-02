Фонсека: игра с «Байером» мне понравилась больше всего с момента моего прихода в «Милан»

Главный тренер итальянского «Милана» Паулу Фонсека высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с немецким «Байером». «Милан» в гостях потерпел поражение со счётом 0:1.

«Эта игра мне понравилась больше всего с момента моего прихода в команду. Во втором тайме мы играли фантастически. Мы создали достаточно много моментов, но не смогли их реализовать. Мы опечалены и разочарованы, но я доволен тем, как мы играли», — приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.