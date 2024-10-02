«В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть». Алонсо — о матче «Байера» с «Миланом»

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу в домашнем матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом». «Байер» выиграл со счётом 1:0. Единственный гол на счету Виктора Бонифасе.

«Милан» дал нам серьёзный бой, первые 60 минут были очень хороши. В концовке на нас навалилась сильная усталость на фоне субботнего матча, но мы проявили дух и характер. В Лиге чемпионов нужно уметь терпеть и бороться, показывать командный дух. Это важный шаг для нас. Нам не хватило физики, но я доволен сегодняшним матчем и нашей игрой», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.