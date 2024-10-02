Сака — о победе «Арсенала» над «ПСЖ»: отрабатываем штрафные на тренировках

Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака высказался о победе «канониров» над «ПСЖ» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

«Это не секрет, что мы практикуем удары со штрафных на тренировках. Для меня и моих товарищей по команде это не сюрприз, что мы реализуем стандартные положения в матчах», — приводит слова Саки французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоялся накануне, 1 октября. Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. У лондонцев забили Кай Хаверц и Букайо Сака. Российский вратарь гостей Матвей Сафонов остался в запасе.

В 1-м туре Лиги чемпионов «Арсенал» сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), а «ПСЖ» обыграл «Жирону» (1:0). Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.