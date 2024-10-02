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Файзуллин: сколько в России крытых манежей за Уралом? Думаю, можно пересчитать по пальцам

Файзуллин: сколько в России крытых манежей за Уралом? Думаю, можно пересчитать по пальцам
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Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин высказался об условиях футбольной подготовки детей в регионах России.

«Конечно, бегать на снегу — это не дело. Для того чтобы круглогодично заниматься, нужно создавать инфраструктуру. А сколько у нас крытых манежей за Уралом? Думаю, их можно пересчитать по пальцам. Хотя, например, я поддерживаю связь с футбольной академией «Темп» в Барнауле, ездил туда в гости с семинарами. Человек вложил свои средства, построил манеж, поля и развивает футбол. Но это, к сожалению, единичные случаи. Дай бог, чтобы такие энтузиасты были не только в Барнауле, но и в других городах», — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Ильшатом Файзуллиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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