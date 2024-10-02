Тренер «Боруссии» Шахин высказался о разгроме «Селтика» в ЛЧ со счётом 7:1

Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин прокомментировал победу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». «Боруссия» выиграла со счётом 7:1. В составе немецкого клуба отличились Эмре Джан (с пенальти), Карим Адейеми (трижды), Серу Гирасси (дважды, один из них с пенальти) и Феликс Нмеча. За «Селтик» забил Дайдзэн Маэда.

«Я чрезвычайно доволен, но я также могу взглянуть на эту игру с другой стороны. Самым приятным аспектом было то, как мы справлялись со своими обязанностями. Мы всегда стремились идти вперёд, и нас трудно обыграть, когда мы так играем. Я был невероятно доволен тем, сколько усилий мы приложили – вот где мы установили планку. Мы предприняли важные шаги в нашем развитии», — приводит слова Шахина официальный сайт УЕФА.