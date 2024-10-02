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Тренер «Боруссии» Шахин высказался о разгроме «Селтика» в ЛЧ со счётом 7:1

Тренер «Боруссии» Шахин высказался о разгроме «Селтика» в ЛЧ со счётом 7:1
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Главный тренер немецкой «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин прокомментировал победу в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком». «Боруссия» выиграла со счётом 7:1. В составе немецкого клуба отличились Эмре Джан (с пенальти), Карим Адейеми (трижды), Серу Гирасси (дважды, один из них с пенальти) и Феликс Нмеча. За «Селтик» забил Дайдзэн Маэда.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
7 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Джан – 7'     1:1 Маэда – 9'     2:1 Адейеми – 11'     3:1 Адейеми – 29'     4:1 Гирасси – 40'     5:1 Адейеми – 42'     6:1 Гирасси – 66'     7:1 Нмеча – 79'    

«Я чрезвычайно доволен, но я также могу взглянуть на эту игру с другой стороны. Самым приятным аспектом было то, как мы справлялись со своими обязанностями. Мы всегда стремились идти вперёд, и нас трудно обыграть, когда мы так играем. Я был невероятно доволен тем, сколько усилий мы приложили – вот где мы установили планку. Мы предприняли важные шаги в нашем развитии», — приводит слова Шахина официальный сайт УЕФА.

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