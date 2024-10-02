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Экс-игрок ЦСКА Файзуллин: тренер в школе не должен удовлетворять свои личные амбиции

Экс-игрок ЦСКА Файзуллин: тренер в школе не должен удовлетворять свои личные амбиции
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Экс-футболист ЦСКА и бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин высказался о значимости результата в детском футболе.

«Про результат всегда говорили, начиная с советских времён. Хотя мои тренеры главным результатом считали то, что я способен сделать на поле, исходя из тренировочного процесса. Тут многое зависит от клуба и от тренерского состава, который приходит работать в академию. Тренер в школе не должен удовлетворять свои личные амбиции через игроков — выигрывать турниры и претендовать на команду повыше. Его амбиции должны быть направлены на развитие футболиста. Эти вещи должны проговариваться авторами проекта с тренерским составом. Например, нельзя всю неделю отрабатывать одни вещи, а потом в игре вдруг требовать от игроков совершенно другого. Вам тренер Алтухов то же самое рассказывал. Нам игра помогала понять, что мы сделали в недельном цикле и какой есть прогресс у ребят. При этом тренеры должны ощущать поддержку со стороны руководителей клуба», — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Ильшатом Файзуллиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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