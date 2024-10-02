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Хавбек «Локомотива» Салтыков: Галактионов доверяет молодёжи

Хавбек «Локомотива» Салтыков: Галактионов доверяет молодёжи
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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков высказался о своих перспективах в команде. По словам Салтыкова, ему нужно выкладываться больше, чем на 100%, чтобы получить свой шанс.

— Считаете, что Галактионов доверяет молодёжи. Чувствуете что-то подобное?
— Конечно. Я ощущаю доверие тренерского штаба по тому, как они общаются со мной. Но что именно говорят – секрет. Жду своего шанса.

— Что вам нужно сделать, чтобы добиться своего шанса, ведь вы наверняка выкладываетесь на тренировках на 100%?
— На 100, наверное, мало. Надо больше, — приводит слова Салтыкова «Евро-Футбол.Ру».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.

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