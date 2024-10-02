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Главный тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о форме Пиняева

Главный тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о форме Пиняева
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о форме нападающего Сергея Пиняева. Вчера в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» Сергей Пиняев оформил дубль. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 9'     2:0 Пиняев – 56'     2:1 Сахархизан – 66'    

«Пиняев вышел на тот уровень, который демонстрировал раньше, когда о нём все писали? Я не очень помню, что о нём писали когда-то. Я вообще стараюсь редко читать статьи. Но вы правы, он набрал хорошую форму, и сегодняшний матч тому подтверждение. С учётом того, что мы играли через два дня на третий и он провёл полный матч со «Спартаком», можно сказать, что в отведённый ему отрезок времени Сергей сыграл очень полезно: забил два мяча, показал хороший футбол. Но мы всегда обращаем внимание футболистов и на положительные моменты, и на те, которые нужно, так сказать, редактировать. И в атакующих действиях, и в оборонительных, и в переходных фазах. Такие моменты есть у любого игрока», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Оренбург» занимает последнее, четвёртое место, не заработав ни одного очка.

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