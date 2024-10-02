Главный тренер «Локомотива» Галактионов ответил на вопрос о форме Пиняева

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о форме нападающего Сергея Пиняева. Вчера в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» Сергей Пиняев оформил дубль. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1.

«Пиняев вышел на тот уровень, который демонстрировал раньше, когда о нём все писали? Я не очень помню, что о нём писали когда-то. Я вообще стараюсь редко читать статьи. Но вы правы, он набрал хорошую форму, и сегодняшний матч тому подтверждение. С учётом того, что мы играли через два дня на третий и он провёл полный матч со «Спартаком», можно сказать, что в отведённый ему отрезок времени Сергей сыграл очень полезно: забил два мяча, показал хороший футбол. Но мы всегда обращаем внимание футболистов и на положительные моменты, и на те, которые нужно, так сказать, редактировать. И в атакующих действиях, и в оборонительных, и в переходных фазах. Такие моменты есть у любого игрока», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Оренбург» занимает последнее, четвёртое место, не заработав ни одного очка.