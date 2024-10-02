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«В этот раз не повезло». Тренер «Пари НН» Илич — о поражении в матче с ЦСКА

«В этот раз не повезло». Тренер «Пари НН» Илич — о поражении в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:2). «Пари Нижний Новгород» лишился шансов на выход из группы.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 20:45 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 49'     0:2 Глебов – 61'    

«Прежде всего хочу сказать, что доволен тем, как играла сегодня команда. У нас было два отличных момента в первом тайме, но мы их, к сожалению, не реализовали. Были возможности забить и во втором. Ну а такие большие команды, как ЦСКА, лучше реализуют моменты. Они ошибок не прощают. Нам, к сожалению, в этот раз не повезло. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Акроном», который состоится 5 октября в Самаре», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

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