«В этот раз не повезло». Тренер «Пари НН» Илич — о поражении в матче с ЦСКА

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА (0:2). «Пари Нижний Новгород» лишился шансов на выход из группы.

«Прежде всего хочу сказать, что доволен тем, как играла сегодня команда. У нас было два отличных момента в первом тайме, но мы их, к сожалению, не реализовали. Были возможности забить и во втором. Ну а такие большие команды, как ЦСКА, лучше реализуют моменты. Они ошибок не прощают. Нам, к сожалению, в этот раз не повезло. Будем готовиться к матчу чемпионата с «Акроном», который состоится 5 октября в Самаре», — приводит слова Илича официальный сайт «Пари Нижний Новгород».