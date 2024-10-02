Слот — о «Болонье»: «Ливерпуль» знает, как сложно играть с итальянскими командами в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Болоньей».

«Думаю, «Болонья» показывала и в прошлом сезоне, и в этом, что их действительно трудно обыграть. Все говорят мне, что они выиграли только один матч по ходу нынешнего сезона, но скажу я вам, что и проиграли только один. Эту команду тяжело победить. Мы знаем, как сложно играть с итальянскими командами в Лиге чемпионов. Поэтому никакой недооценки соперника нет», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Матч между «Ливерпулем» и «Болоньей» состоится сегодня, 2 октября, и пройдёт на стадионе «Энфилд».