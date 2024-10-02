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Слот — о «Болонье»: «Ливерпуль» знает, как сложно играть с итальянскими командами в ЛЧ

Слот — о «Болонье»: «Ливерпуль» знает, как сложно играть с итальянскими командами в ЛЧ
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался в преддверии матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Болоньей».

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Болонья» показывала и в прошлом сезоне, и в этом, что их действительно трудно обыграть. Все говорят мне, что они выиграли только один матч по ходу нынешнего сезона, но скажу я вам, что и проиграли только один. Эту команду тяжело победить. Мы знаем, как сложно играть с итальянскими командами в Лиге чемпионов. Поэтому никакой недооценки соперника нет», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Матч между «Ливерпулем» и «Болоньей» состоится сегодня, 2 октября, и пройдёт на стадионе «Энфилд».

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