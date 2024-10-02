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Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 2 октября

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 2 октября
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Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 2 октября (время — московское):

17:30. «Витория» Гимарайнш (Португалия) – «Целе» (Словения)
17:30. «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Рапид» Вена (Австрия)

По итогам шести туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Действующим победителем Лиги конференций УЕФА является греческий «Олимпиакос». В финале команда обыграла итальянскую «Фиорентину» — 1:0.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
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