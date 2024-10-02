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Файзуллин: «Локомотив» сегодня — пример для всех в РПЛ. Но не у всех есть такие академии

Файзуллин: «Локомотив» сегодня — пример для всех в РПЛ. Но не у всех есть такие академии
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Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин поставил железнодорожников в пример другим клубам Российской Премьер-Лиги.

— «Локомотив» с двумя легионерами в основе — позитивная история для чемпионата России?
— Да, пример для всех. Но не забывайте, что не у всех есть такие академии, как у «Локомотива», — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Локомотив» набрал 24 очка за 10 матчей и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У лидера, «Краснодара», также 24 очка.

Полностью интервью с Ильшатом Файзуллиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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