Файзуллин: «Локомотив» сегодня — пример для всех в РПЛ. Но не у всех есть такие академии

Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин поставил железнодорожников в пример другим клубам Российской Премьер-Лиги.

— «Локомотив» с двумя легионерами в основе — позитивная история для чемпионата России?

— Да, пример для всех. Но не забывайте, что не у всех есть такие академии, как у «Локомотива», — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, «Локомотив» набрал 24 очка за 10 матчей и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У лидера, «Краснодара», также 24 очка.

Полностью интервью с Ильшатом Файзуллиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.