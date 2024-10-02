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Первый тренер Сафонова: Матвей должен был играть с «Арсеналом»

Первый тренер Сафонова: Матвей должен был играть с «Арсеналом»
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Алексей Чистяков, первый тренер российского голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказался о матче «парижан» с английским «Арсеналом» (0:2) в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Я надеялся, что Матвей будет играть с «Арсеналом». Он хорошо сыграл, команда выиграла — по этому принципу обычно определяли, кто выходит в старте. Сафонов сыграл удачно, но есть какие-то обязательства перед Доннаруммой у главного тренера Энрике. Это внутренние дела. Моё мнение, что Сафонова надо было ставить.

Если Доннарумма допустит ещё ошибки, по логике Сафонов должен занять место в старте. Но на деле я не знаю, как будет — в голову тренеру не залезешь. По мне, Сафонов должен был играть. Я верил в это, но не до конца был уверен. Конечно, расстроен. Это же тоже удар по психике. Но Матвей психологически устойчивый парень. Тем не менее, если бы его поддержали и дали ему шанс, он бы приобрёл ещё больше уверенности», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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