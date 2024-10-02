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Ливерпуль — Болонья: во сколько начало матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Ливерпуль» — «Болонья»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 2 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся английский «Ливерпуль» и итальянская «Болонья». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Оkkо. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
Болонья
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в 1-м туре Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:1), а «Болонья» сыграла вничью с «Шахтёром» (0:0).

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь ЛЧ
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