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Ильшат Файзуллин: первые номера шорт-листов в Россию не поедут, а свои не хуже третьих

Ильшат Файзуллин: первые номера шорт-листов в Россию не поедут, а свои не хуже третьих
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Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин высказался о появлении молодых звёзд в российском футболе.

— В РПЛ молодых талантов стало больше или это иллюзия?
— Из года в год всё меняется. Где-то больше появляется одарённых игроков, где-то меньше. В этом году появились ребята — в первую очередь там, где для этого были созданы условия. Может быть, в «Локомотиве» просто денег не было, чтобы подписать других игроков из-за рубежа. Я же не знаю досконально ситуацию. В клубе решили использовать своих ребят, и они оказались не хуже тех, которые могли бы приехать из других лиг. Вы же сами знаете, номер один или два из шорт-листов в Россию не поедут. Обычно приезжает номер три. Думаю, наши игроки не меньше их достойны играть в Премьер-Лиге», — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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