Игрока «Ман Сити» арестовали за то, что он отобрал телефон у посетителя ночного клуба

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес был арестован в ночном клубе Мадрида (Испания) за то, что отобрал у посетителя телефон. Об этом сообщил Daily Mail со ссылкой на El Mundo.

Отмечается, что футболист был задержан рано утром 8 сентября и доставлен в местный полицейский участок для допроса. Арест произошёл после того, как его обвинили, что он отобрал телефон у 58-летнего мужчины, который пытался сфотографировать его без разрешения в туалете ночного клуба. Нунес в порыве гнева выхватил телефон и отказался его возвращать. Спустя несколько часов игрока отпустили после вмешательства адвоката, но ему ещё будут предъявлены обвинения, и он предстанет перед судом в связи с инцидентом.