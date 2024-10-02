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Булыкин: «Динамо» будет сложно прервать серию из пяти матчей без побед со «Спартаком»

Булыкин: «Динамо» будет сложно прервать серию из пяти матчей без побед со «Спартаком»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком».

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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П1
X
П2

«Хотелось бы, что «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед со «Спартаком». Но «Динамо» будет тяжело это сделать. Я буду за них болеть. Явного фаворита здесь нет. Тем более это кубковый матч, где будут играть смешанными составами. Но вывеска «Динамо» — «Спартак» приковывает все взгляды. Будем надеяться, что покажут зрелищную и голевую игру, учитывая, что на стадионе будут болельщики. Нас ждёт настоящий футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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