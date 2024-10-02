Булыкин: «Динамо» будет сложно прервать серию из пяти матчей без побед со «Спартаком»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между бело-голубыми и «Спартаком».

«Хотелось бы, что «Динамо» прервало серию из пяти матчей без побед со «Спартаком». Но «Динамо» будет тяжело это сделать. Я буду за них болеть. Явного фаворита здесь нет. Тем более это кубковый матч, где будут играть смешанными составами. Но вывеска «Динамо» — «Спартак» приковывает все взгляды. Будем надеяться, что покажут зрелищную и голевую игру, учитывая, что на стадионе будут болельщики. Нас ждёт настоящий футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.