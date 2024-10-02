Советник президента РФС Сорокин: не заметил падения интереса к футболу в России

Советник президента Российского футбольного союза Алексей Сорокин назвал странным количество равнодушных к футболу россиян. Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому доля испытывающих безразличие к футболу в России увеличилась с 43% до 77% с 2005 года. Также, согласно исследованию, количество постоянных болельщиков сократилось с 19% до 4%.

«В первую очередь надо знать, как построен любой социологический опрос, как были построены вопросы людям. На мой взгляд, показатель в 77% равнодушных к футболу довольно странный. Я не заметил падения интереса к футболу в России», — приводит слова Сорокина Metaratings.

Отметим, что в течение последних шести лет чемпионат России неизменно выигрывает санкт-петербургский «Зенит».