Тимур Сулейманов — о втором месте «Локомотива» в таблице РПЛ: вся борьба ещё впереди

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о турнирном положении железнодорожников. По словам Сулейманова, основная борьба за чемпионство и призовые места ещё впереди.

— В РПЛ «Локомотив» в очередной раз обошёл в таблице «Зенит». Как это восприняли?

— На это пока не надо смотреть, потому что вся борьба ещё впереди и мы будем биться до конца.

— Есть ощущение, что соперники вас побаиваются?

— Они всегда нас боялись, это ведь топ-клуб, «Локомотив» (улыбается), — приводит слова Сулейманова «Евро-Футбол.Ру».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.