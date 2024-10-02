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Главный тренер «Рубина» Рахимов: мы опять не забили, и это напрягает

Главный тренер «Рубина» Рахимов: мы опять не забили, и это напрягает
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом». Казанцы на своём поле потерпели поражение с минимальным счётом 0:1. В составе воронежцев отличился Владимир Ильин (с пенальти).

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2024, вторник. 16:15 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 19'    

«Я никак не пойму, почему мы начинаем играть только после перерыва. Может быть, разговоры, которые происходят в раздевалке, перенести на начало матча. Хотя на установке перед выездом на игру мы эти вещи делаем.

Кубок – это шанс, который получают игроки, мало играющие в РПЛ. Его надо использовать, показать всем, что они соответствуют уровню. Если мы не будем использовать эти шансы, сложно рассчитывать, что можно будет выпустить их в чемпионате. В первом тайме проиграли подборы, единоборства, отсюда были потери мяча. Во втором тайме многое изменилось, но мы опять не забили, и это напрягает», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» занимает третье место в группе D Пути РПЛ Кубка России. Команда набрала шесть очков за пять игр. «Факел» находится на последней, четвёртой строчке, заработав три очка. На первом месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (10).

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