Булыкин: даже после грубых ошибок Доннарумме будут доверять место в составе «ПСЖ»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о конкуренции между голкиперами «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым.

«Вратарская позиция всегда стоит особняком в футболе. Там и психология, и другая подготовка. Тренер сам всё решает через разговоры с тренером по вратарям. Видимо, Доннарумма оказался не совсем готов как в физическом, так и в психологическом плане. Два вратарских гола, которые повлияли на исход матча с «Арсеналом».

Мне бы хотелось увидеть Сафонова в воротах и то, как он играет «на ноль». Хотя с «Арсеналом» это было бы тяжело сделать. Надеюсь, после нескольких таких игр у Сафонова будет шанс, где он должен будет показать себя полностью. Но пока Доннарумма будет считаться номером один, и даже после таких грубых ошибок ему будут доверять место в составе. Сафонову точно дадут шанс. Здесь нужно показать всё, что ты умеешь, чтобы подвинуть такую глыбу, как Доннарумма», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.