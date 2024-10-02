Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булыкин: даже после грубых ошибок Доннарумме будут доверять место в составе «ПСЖ»

Булыкин: даже после грубых ошибок Доннарумме будут доверять место в составе «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о конкуренции между голкиперами «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Вратарская позиция всегда стоит особняком в футболе. Там и психология, и другая подготовка. Тренер сам всё решает через разговоры с тренером по вратарям. Видимо, Доннарумма оказался не совсем готов как в физическом, так и в психологическом плане. Два вратарских гола, которые повлияли на исход матча с «Арсеналом».

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Мне бы хотелось увидеть Сафонова в воротах и то, как он играет «на ноль». Хотя с «Арсеналом» это было бы тяжело сделать. Надеюсь, после нескольких таких игр у Сафонова будет шанс, где он должен будет показать себя полностью. Но пока Доннарумма будет считаться номером один, и даже после таких грубых ошибок ему будут доверять место в составе. Сафонову точно дадут шанс. Здесь нужно показать всё, что ты умеешь, чтобы подвинуть такую глыбу, как Доннарумма», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео
Доннарумма провалился на глазах Сафонова. «Арсенал» казнил «ПСЖ» в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android