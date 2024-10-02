Игрок «Динамо» Макаров высказался о предстоящей встрече со «Спартаком»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о двух матчах со столичным «Спартаком» за две недели. Сегодня, 2 октября, команды встретятся в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ранее в чемпионате России они сыграли вничью — 2:2.

«Хочется сказать спасибо всей команде за то, что смогли дожать в концовке соперника после удаления. Поэтому эмоции положительные. Понятно, что кубковые матчи отличаются, потому что играют немного другие составы, но мы настраиваемся на победу и планируем выйти из группы с первого-второго места», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.