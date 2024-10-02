Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Динамо» Макаров высказался о предстоящей встрече со «Спартаком»

Игрок «Динамо» Макаров высказался о предстоящей встрече со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о двух матчах со столичным «Спартаком» за две недели. Сегодня, 2 октября, команды встретятся в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Ранее в чемпионате России они сыграли вничью — 2:2.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хочется сказать спасибо всей команде за то, что смогли дожать в концовке соперника после удаления. Поэтому эмоции положительные. Понятно, что кубковые матчи отличаются, потому что играют немного другие составы, но мы настраиваемся на победу и планируем выйти из группы с первого-второго места», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы А. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Динамо» (8) находится на второй строчке.

Материалы по теме
Топ-матчи среды: дерби «Динамо» — «Спартак», Дзюба против «Зенита», ЛЧ, баскетбол и КХЛ
Топ-матчи среды: дерби «Динамо» — «Спартак», Дзюба против «Зенита», ЛЧ, баскетбол и КХЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android