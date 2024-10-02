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«Химки» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:15

«Химки» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 16:15
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Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся подмосковные «Химки» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Арена Химки» в Химках. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 16:15 МСК
Химки
Химки
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П1
X
П2

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за четыре игры. «Химки» (3) находятся на третьей строчке. На первом месте располагается московский «Локомотив» (15).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в Суперфинале обыграл калининградскую «Балтику» (2:1).

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