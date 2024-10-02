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Вингер «Арсенала» Сака: хотим выиграть титул в этом сезоне

Вингер «Арсенала» Сака: хотим выиграть титул в этом сезоне
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Крайний нападающий «Арсенала» Букайо Сака заявил, что хочет одержать победу в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025.

«В этом сезоне я очень голоден до побед. В прошлом мы часто заканчивали на втором месте в Премьер-лиге, и это заставляет меня хотеть победы в АПЛ ещё больше. Я верю в себя. Именно это помогает мне двигаться вперёд», — приводит слова Саки французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити». «Арсенал» после шести туров АПЛ сезона-2024/2025 располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на одно очко.

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