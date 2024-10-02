«Супер». Файзуллин оценил ситуацию с перспективной молодёжью в низших лигах России

Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин оценил ситуацию с перспективной молодёжью в низших лигах России.

— Какая сейчас в целом ситуация с перспективной молодёжью в низших лигах?

— Супер. Нужно отдать должное РФС за создание ЮФЛ. В развитие молодёжи вкладываются деньги. Как раз с юношеской лиги и нужно начинать требовать результат. И там уже тренеры должны быть подготовлены так, чтобы не только настроить на победу, но и способствовать дальнейшему развитию футболиста. Также они должны готовить морально ребят к спадам, поражениям. И если на игрока обрушивается повышенное внимание прессы, болельщиков, как сейчас на Батракова, он должен быть к этому готов, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.