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Сёмин: ошибки Доннаруммы в матче с «Арсеналом» не приблизили Сафонова к основе «ПСЖ»

Сёмин: ошибки Доннаруммы в матче с «Арсеналом» не приблизили Сафонова к основе «ПСЖ»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Доннарумма ошибся в матче с «Арсеналом». Идёт конкуренция двух вратарей, Сафонов в своих матчах играл очень неплохо. Доннарумма нестабилен — вместе с хорошими матчами часто бывают ошибки. У Матвея хорошие шансы, но один матч итальянца с «Арсеналом» точно не решает ситуацию. Эти ошибки не приблизили Сафонова к основе. У Матвея будут свои матчи, ему нужно выручать в них, должны быть победы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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