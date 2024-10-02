Сёмин: ошибки Доннаруммы в матче с «Арсеналом» не приблизили Сафонова к основе «ПСЖ»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).

«Доннарумма ошибся в матче с «Арсеналом». Идёт конкуренция двух вратарей, Сафонов в своих матчах играл очень неплохо. Доннарумма нестабилен — вместе с хорошими матчами часто бывают ошибки. У Матвея хорошие шансы, но один матч итальянца с «Арсеналом» точно не решает ситуацию. Эти ошибки не приблизили Сафонова к основе. У Матвея будут свои матчи, ему нужно выручать в них, должны быть победы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.