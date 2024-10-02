Силкин: Сафонова взяли за 20 миллионов не для того, чтобы он сидел на лавке в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о конкуренции между голкиперами «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым.

«Не знаю, стоило ли на матч с «Арсеналом» выпускать Сафонова. Надо знать обстановку в клубе. Ведь у руководства клуба может быть своё мнение, как и у тренера. Но Сафонова взяли за 20 миллионов не для того, чтобы он сидел на лавке в «ПСЖ». Матвей пытается конкурировать с Доннаруммой, он серьёзный парень. Его для того и взяли в «ПСЖ». Но Доннарумма очень удачно отыграл на Евро — такими футболистами тоже нельзя разбрасываться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.