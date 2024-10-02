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Ильшат Файзуллин сравнил систему подготовки футболистов в России и Испании

Ильшат Файзуллин сравнил систему подготовки футболистов в России и Испании
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Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин рассказал об опыте работы в детской школе в Испании. В бытность футболистом Файзуллин играл за «Расинг», а потом тренировал детей в Испании.

— Работа в испанской детской школе помогла взглянуть на футбол с другого ракурса?
— Только в плане тактической работы с ребятами после 12-13 лет. А так плюс-минус всё то же самое. Может быть, там большее разнообразие в игровых упражнениях, чтобы дети получили удовольствие и приобрели навыки, которые потом могли бы применить на больших пространствах, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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