Ильшат Файзуллин сравнил систему подготовки футболистов в России и Испании

Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин рассказал об опыте работы в детской школе в Испании. В бытность футболистом Файзуллин играл за «Расинг», а потом тренировал детей в Испании.

— Работа в испанской детской школе помогла взглянуть на футбол с другого ракурса?

— Только в плане тактической работы с ребятами после 12-13 лет. А так плюс-минус всё то же самое. Может быть, там большее разнообразие в игровых упражнениях, чтобы дети получили удовольствие и приобрели навыки, которые потом могли бы применить на больших пространствах, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.