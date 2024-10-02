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Игрок «Локомотива» Севикян: победа над «Спартаком» повышает мотивацию, это приятно

Игрок «Локомотива» Севикян: победа над «Спартаком» повышает мотивацию, это приятно
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Нападающий «Локомотива» Эдгар Севикян высказался по итогам игры 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Самошников – 7'     1:1 Барко – 16'     2:1 Самошников – 36'     3:1 Воробьёв – 58'    

«Конечно, победа над принципиальным соперником — это всегда приятно, она повышает мотивацию, которая позволяет продолжать победный путь. Но на следующий день после «Спартака» мы уже готовились к Кубку и не думали об этой игре. Победили, важнейший был матч, но у нас впереди не менее важные игры», — приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.

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