Игрок «Локомотива» Севикян: победа над «Спартаком» повышает мотивацию, это приятно

Нападающий «Локомотива» Эдгар Севикян высказался по итогам игры 10-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1).

«Конечно, победа над принципиальным соперником — это всегда приятно, она повышает мотивацию, которая позволяет продолжать победный путь. Но на следующий день после «Спартака» мы уже готовились к Кубку и не думали об этой игре. Победили, важнейший был матч, но у нас впереди не менее важные игры», — приводит слова Севикяна «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. Лидирует в чемпионате «Краснодар». В следующем матче внутреннего первенства подопечные Галактионова встретятся с «Крыльями Советов» на домашней арене. Игра состоится 6 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. Отметим, что прошлый сезон железнодорожники завершили на четвёртом месте, отстав от выигравшего Российскую Премьер-Лигу «Зенита» на четыре очка.