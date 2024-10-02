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Журавель заявил, что Виллиан Жозе забьёт за «Спартак» в дерби с «Динамо»

Журавель заявил, что Виллиан Жозе забьёт за «Спартак» в дерби с «Динамо»
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Спортивный журналист и комментатор Тимур Журавель считает, что нападающий «Спартака» Виллиан Жозе сможет забить дебютный гол за красно-белых в предстоящем матче Кубка России с «Динамо». Игра Пути РПЛ состоится сегодня, 2 октября. Стартовый свисток арбитра — в 19:00 мск.

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02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
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П2

«Мне кажется, что он уже столько тренируется, что уже пора. Виллиан не может себя проявить, получая критику даже от руководства клуба, которое не ожидало, что он так долго будет набирать форму. Думаю, что матч с «Динамо» — лучший шанс для Жозе. Запомните, сегодня он забьёт, — сказал Журавель в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Ранее Жозе провёл за «Спартак» уже семь матчей, однако результативными действиями в них не отметился.

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