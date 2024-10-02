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Ильшат Файзуллин: пусть мама с папой скажут Батракову, какой он хороший

Ильшат Файзуллин: пусть мама с папой скажут Батракову, какой он хороший
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Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин дал совет молодой звезде железнодорожников Алексею Батракову. Он считает, что полузащитник должен воспринимать происходящее как профессионал и не зазнаваться.

— Вы ведь тоже рано «выстрелили» в футболе. Дадите совет Алексею?
— Продолжать то, что делал раньше. Больше ничего. Плюс окружение Батракова должно поддерживать его простоту. Не говорить, какой он хороший (улыбается). Мама с папой это скажут. А он должен воспринимать то, что сейчас происходит, как профессионал. Только тогда Батраков сможет сделать шаг вперёд.

— В его случае — это?..
— Закрепить уже достигнутое, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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