Сергей Силкин: «Спартак» стал неудобным соперником для «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых со «Спартаком» в Кубке России. Игра состоится сегодня, 2 октября.

«В прошлом сезоне «Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России со счётом 3:0. Надеюсь, что в предстоящем матче прервут пятиматчевую серию без побед над «Спартаком». В недавней очной встрече они сыграли 2:2, «Динамо» сравняло в концовке и могло ещё забить. Во всяком случае концовка матча со стороны «Динамо» оставила приятное впечатление. На своём поле могут помочь стены. Но в последнее время «Спартак» стал неудобным соперником для «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.