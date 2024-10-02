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Сергей Силкин: «Спартак» стал неудобным соперником для «Динамо»

Сергей Силкин: «Спартак» стал неудобным соперником для «Динамо»
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых со «Спартаком» в Кубке России. Игра состоится сегодня, 2 октября.

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02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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«В прошлом сезоне «Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России со счётом 3:0. Надеюсь, что в предстоящем матче прервут пятиматчевую серию без побед над «Спартаком». В недавней очной встрече они сыграли 2:2, «Динамо» сравняло в концовке и могло ещё забить. Во всяком случае концовка матча со стороны «Динамо» оставила приятное впечатление. На своём поле могут помочь стены. Но в последнее время «Спартак» стал неудобным соперником для «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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