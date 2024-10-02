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Ильшат Файзуллин объяснил, почему российских футболистов не осталось в Испании

Ильшат Файзуллин объяснил, почему российских футболистов не осталось в Испании
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Экс-футболист «Расинга» Ильшат Файзуллин объяснил, почему российских игроков не осталось в чемпионате Испании за исключением Арсена Захаряна.

— В середине 1990-х в испанской Примере до 20 россиян играло, включая вас. Почему сейчас нет ни одного?
— Наверное, мы давали результат, когда нас брали. Первые игроки, которые приезжали, показали себя, и после нас уже охотнее стали приглашать других. Тем более наша сборная, так или иначе, постоянно участвовала в чемпионатах мира и Европы. И мы не такие дорогие были. Хотя за меня в 1995 году заплатили миллион долларов — по тем временам немало. Надеюсь, я сполна вернул вложенные в моё развитие деньги (улыбается).

Наверное, теперь приоритеты поменялись в Европе. Внутри ЕС открылись границы, и футболисты из других стран там перестали считаться иностранцами. Конкуренция повысилась, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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