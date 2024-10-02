Бывший нападающий сборной России Файзуллин рассказал, как попал в «Ленинградец»

Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин рассказал, как попал в тренерский штаб «Ленинградца».

— А что вас привело в «Ленинградец»?

— Ответ очень простой: Вадим Евсеев. Он рассказал об этом проекте и спросил, нет ли желания к нему присоединиться. Я согласился. Когда Вадим только начинал обучение на тренерскую лицензию, приходил к нам в академию, общались. Мы все играли раньше в футбол и мыслим примерно одинаково. В такой связке проще работать. Теперь снова решаем задачи во взрослом, профессиональном футболе. Они у «Ленинградца» простые и сложные одновременно: побеждать, и желательно в каждом матче, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.