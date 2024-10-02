Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший нападающий сборной России Файзуллин рассказал, как попал в «Ленинградец»

Бывший нападающий сборной России Файзуллин рассказал, как попал в «Ленинградец»
Комментарии

Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин рассказал, как попал в тренерский штаб «Ленинградца».

— А что вас привело в «Ленинградец»?
— Ответ очень простой: Вадим Евсеев. Он рассказал об этом проекте и спросил, нет ли желания к нему присоединиться. Я согласился. Когда Вадим только начинал обучение на тренерскую лицензию, приходил к нам в академию, общались. Мы все играли раньше в футбол и мыслим примерно одинаково. В такой связке проще работать. Теперь снова решаем задачи во взрослом, профессиональном футболе. Они у «Ленинградца» простые и сложные одновременно: побеждать, и желательно в каждом матче, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Таких Батраковых у нас много». Как бывший лидер ЦСКА перезагружал академию «Локомотива»
Эксклюзив
«Таких Батраковых у нас много». Как бывший лидер ЦСКА перезагружал академию «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android