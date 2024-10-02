Экс-спортдиректор «Локо» высказался о зацикленности на результатах в детском футболе

Бывший спортивный директор академии «Локомотива» Ильшат Файзуллин высказался о том, какое значение придают результатам детско-юношеских команд.

— В детско-юношеском футболе зарплата тренера зависит от результатов команды?

— Я даже не в курсе, от чего она зависит. Наверное, от названия клуба и спонсоров (смеётся).

— Откуда тогда зацикленность на результате?

— Наверное, где-то и руководители клуба этого требуют, потому что у них есть какой-то отчёт: куда вкладываются деньги, для чего. Другого понимания у меня нет. Даже исходя из простой логики, тренер, когда берёт ребёнка, должен не сделать из него что-то, а дать ему что-то, чтобы он продолжал расти как человек и как спортсмен. На это должны быть амбиции наставника направлены. Чтобы он потом вспоминал с друзьями, кого тренировал, а не сколько зарабатывал и что по детям выиграл. Выигрывать надо в профессиональном футболе. Хочу подчеркнуть: в академиях результат должен начинаться с того момента, когда у игроков уже сформирована какая-то база, как техническая, так и тактическая. Вкус победы лет с 15 нужно прививать. А в 10-11-12 лет следует в игровой форме подводить ребят к мысли, что победа важна, но и поражение — тоже часть игры. Именно так нужно воспринимать неудачи и идти дальше, а не опускать руки, — сказал Файзуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.