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«Каждая такая встреча в радость». Полузащитник «Динамо» Макаров — об играх со «Спартаком»

«Каждая такая встреча в радость». Полузащитник «Динамо» Макаров — об играх со «Спартаком»
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о матчах со столичным «Спартаком». Сегодня, 2 октября, команды встретятся в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не размываются ли эмоции от большого количества дерби со «Спартаком»? Нет, каждая такая встреча в радость. Здорово играть против сильных соперников. Мы все настроены на боевой матч и хотим показать яркую игру перед своими болельщиками.

Только одна победа за последние два года, давит ли такая статистика? Вообще не давит. Не думаю, что ребята смотрят на статистику и сильно переживают из-за этого. Главное – это результат в конце сезона», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

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