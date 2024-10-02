Сёмин: Лукаку не главное действующее лицо «Наполи», одно из таких — это Кварацхелия

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о борьбе за чемпионский титул в Серии А сезона-2024/2025.

«То, что «Наполи» будет бороться за титул в Италии до конца, не вызывает сомнений. Конте — тренер, который мотивирует команду, всегда ставит высокие задачи. В чемпионате Италии нет явного лидера, может, только «Интер». Сложно предсказать.

Хвича снова играет очень хорошо, сейчас он в хороших кондициях. В нынешнем «Наполи» другие требования у нового тренера, и он перестроился. Хвича работает и на оборону, и на атаку. Конечно, хотелось бы, чтобы он больше забивал. Можно говорить о его связке с Лукаку, но бельгиец не главное действующее лицо команды, на мой взгляд. Одно из таких — это Кварацхелия», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.