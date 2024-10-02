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Силкин: Дзюба не молодеет, но, если ему не уделять внимание на поле, может наделать делов

Силкин: Дзюба не молодеет, но, если ему не уделять внимание на поле, может наделать делов
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Акрон». Встреча состоится сегодня, 2 октября.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
02 октября 2024, среда. 21:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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«Посмотрим, что Дзюба докажет в матче с «Зенитом». Конечно, для него будет запредельная мотивация. Вся проблема в том, что Артём не молодеет. Но Дзюба — умеющий футболист. Если ему не уделять внимание на поле, он может наделать делов», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков за четыре игры. «Акрон» (8) находится на второй строчке.

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