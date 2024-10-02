Силкин: Дзюба не молодеет, но, если ему не уделять внимание на поле, может наделать делов

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Зенит» — «Акрон». Встреча состоится сегодня, 2 октября.

«Посмотрим, что Дзюба докажет в матче с «Зенитом». Конечно, для него будет запредельная мотивация. Вся проблема в том, что Артём не молодеет. Но Дзюба — умеющий футболист. Если ему не уделять внимание на поле, он может наделать делов», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице группы D. Команда набрала 10 очков за четыре игры. «Акрон» (8) находится на второй строчке.