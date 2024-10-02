Форвард «Оренбурга» Сахархизан высказался о поражении от «Локомотива» в матче Кубка России

Нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан высказался по итогам матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Локомотивом».

«Игра для нашей команды получилась непростая. В таких встречах нужно стараться и работать больше, чем твой оппонент. «Локомотив» — очень сильная команда, и мы выкладывались, как могли, но этого оказалось недостаточно. В дальнейшем будем стараться больше, и я надеюсь, что следующий матч с «Зенитом» будет более удачным для нас», — приводит слова Сахархизана «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» состоялся накануне, 1 октября. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Александром Машлякевичем. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 мск. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе хозяев дубль оформил Сергей Пиняев. Гости ответили точным ударом Саида Сахархизана. После пяти сыгранных туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу группы В Кубка России. Подопечные Михаила Галактионова выиграли все свои матчи и набрали 15 очков. «Оренбург» все свои матчи группового этапа проиграл и с 0 очков располагается на четвёртом месте.