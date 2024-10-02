Денис Макаров высказался о том, что близок к 100 матчам за «Динамо» Москва

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился эмоциями от приближающегося рубежа в 100 матчей за клуб. На счету футболиста к этому моменту 98 игр за «Динамо».

«Конечно, это приятно. Не каждому дано провести 100 матчей в таком клубе. Я играю за «Динамо» уже 3,5 года и горжусь этим. Приятно, что тренеры доверяют. Наверное, мог достичь этого рубежа раньше, но ситуация такая, какая есть. Будем двигаться дальше и стремиться приводить «Динамо» к трофеям», — приводит слова Макарова официальный сайт «Динамо».

В текущем сезоне 26-летний Денис Макаров провёл девять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил одну голевую передачу.