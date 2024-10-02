Рахимов ответил на вопрос о перепалке с Кузнецовым после замены в матче с «Факелом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, почему заменил нападающего Даниила Кузнецова на 37-й минуте матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с воронежским «Факелом» (0:1).

«Это наше внутреннее. Я ему сказал, что он уходит от борьбы, не продавливает, имитирует. Да, он не один такой. Он планировался на 90 минут, а Чумич на 60, но из-за этого момента нам пришлось поменять нагрузки. Это касается не только его, можно было ещё двоих-троих поменять. Я после матча сказал, что эгоизм в команде показывать не надо», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».