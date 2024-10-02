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Синицын: у Сафонова не было таких ляпов, как у Доннаруммы

Синицын: у Сафонова не было таких ляпов, как у Доннаруммы
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Бывший футболист Андрей Синицын высказался о матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Хаверц – 20'     2:0 Сака – 35'    

«Матч с «Арсеналом» был непростым для «ПСЖ». Пропущенные мячи можно расценивать как грубые ошибки Доннаруммы, но это сложные для вратаря ситуации. Доннарумма играл после травмы — это тоже нюанс. Но у Матвея вообще не было подобных ляпов, а когда пропускал — его «расстреливали» мячом. Для Сафонова это плюс, он играет надёжно. Вопрос в доверии тренера. Сафонов приблизил статус основного вратаря как никогда, но это зависит от политики главного тренера «ПСЖ». Я только порадуюсь за Мотю, если он станет основным. Комментарии болельщиков о Доннарумме и Сафонове имеют значение, но не определяющее», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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